Realizarán concierto homenaje a Paul Flores a un año de su fallecimiento

Carolina Jaramillo, viuda del cantante Paul Flores de Armonía 10, anunció la realización de un concierto homenaje a un año del fallecimiento del artista. El evento busca recordar su legado musical y rendirle tributo junto a sus seguidores y colegas.

La cantante señaló que la organización del homenaje ha estado marcada por dificultades, especialmente debido a la inseguridad ciudadana. Indicó que incluso recibieron amenazas que obligaron a postergar presentaciones en otras ciudades, por lo que finalmente el evento principal se realizará en Lima.

El concierto ha sido programado para el próximo 18 de abril en la denominada “Catedral de la Cumbia”. Jaramillo invitó al público a participar de esta actividad, que contará con la presencia de varios artistas invitados y momentos especiales en memoria del cantante.

Asimismo, confirmó que también formará parte del espectáculo, interpretando canciones que fueron significativas en la carrera de Paul Flores. El objetivo, según indicó, es mantener vivo su recuerdo y el vínculo con el público que lo siguió durante años.

Sobre el proceso judicial del caso, mencionó que continúa en investigación y que un familiar cercano es quien sigue de cerca las diligencias. Finalmente, Jaramillo expresó un mensaje de fortaleza dirigido a las familias que atraviesan situaciones similares, destacando la importancia de seguir adelante.