Manolo Rojas: restos de comediante serán llevados a Huaral y luego retornará a Lima para entierro

Según declaró uno de los hermanos del fallecido comediante Manolo Rojas, en las próximas horas el féretro será trasladado hasta la ciudad de Huaral, tierra natal del humorista para que reciba un homenaje de despedida.

Indicó que diversas autoridades, familiares que todavía tienen en dicha ciudad y el público en general desean darle el último adiós, despedirlo como se merece, por lo que aceptaron llevarlo y luego regresarlo a Lima para que sea sepultado.

CAMPO FE

En las últimas horas trascendió que el comediante sería sepultado en Campo Fe de Huachipa, pero los familiares evitaron pronunciarse al respecto, pues estaban en todos los preparativos para el corto viaje a la ciudad de Huaral.

Por otro lado, continúa llegando gente de todos los distritos al Gran Teatro Nacional para despedirse de Manolo Rojas, algunos lo hicieron de Huaral, pues creían que al final el féretro no sería llevado a su tierra natal para un último adiós.