Artistas y público en general llegan al Gran Teatro Nacional para despedirse de Manolo Rojas

Hasta el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja, llegaron gran cantidad de artistas y público en general para despedirse del comediante Manolo Rojas, quien dejó de existir la tarde de ayer debido a un infarto.

Los restos del humorista son velados en la sala VIP, ahí se hicieron presentes Román Gámez, Daniela Darcourt, Carlos Álvarez, Zelma Gálvez, Hernán Vidaurre, entre otras figuras, quienes mostraron su pesar por lo sucedido.

CALIDAD HUMANA

También destacaron su talento artístico, pero sobre todo su calidad humana, dijeron que siempre estaba presto a dar un consejo, una ayuda a sus compañeros de escena, al igual que a sus seguidores pues era muy solidario.

Asimismo, se hicieron presentes gran cantidad de público, sus admiradores que lo siguen desde hace muchos años, pues, según indicaron, con sus chistes e imitaciones siempre les alegraba la vida pese a los difíciles momentos.