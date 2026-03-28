Manolo Rojas: la imitación del 'Broder Pablo' fue uno de los más grandes éxitos del artista

Sin lugar a dudas lo consagró en el gusto del público. La imitación del 'Broder Pablo', inspirada en el evangelista Pablo Finkenbinder, fue para el hoy fallecido Manolo Rojas uno de sus más grandes éxitos artísticos.

Le permitió mostrar toda su capacidad histriónica, pues sus monólogos “religiosos” inspirados en la realidad nacional eran delirantes y creó frases inolvidables como “Queridos hermanos de Perusalén”.

RISAS Y SALSA

Debido al enorme éxito, el sketch del 'Broder Pablo' era infaltable en el programa “Risas y Salsa”, donde se mantuvo por años. El comediante reconoció que era la imitación que más de solicitaban en sus presentaciones.

Pero el talentoso artista, siempre inquieto, imitó a otros personajes logrando caracterizaciones magistrales, entre ellos tenemos a Pepe Ludmir, Lucho Izuski, Tito "El Tigre" Navarro y la popular Susy "Chuchi" Díaz.