Bad Bunny en Lima: Miles hacen cola para ingresar al primer concierto en el Estadio Nacional

Furor total se vive a las afueras del Estadio Nacional de Lima por el primer concierto del artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, quien inició en la capital peruana una de las fechas más esperadas de su gira mundial.

Desde tempranas horas de la madrugada, cientos de fanáticos llegaron para formar largas colas en los exteriores del recinto, con el objetivo de asegurar los primeros ingresos y ubicarse en las zonas más cercanas al escenario. Las puertas del Estadio Nacional se abrieron a las tres de la tarde, dando inicio oficial a la primera fecha del espectáculo del intérprete de éxitos globales.

Como se sabe, Bad Bunny ofrecerá dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima, este viernes 16 y sábado 17 de enero, eventos que congregarán a miles de seguidores provenientes de distintas regiones del país. Algunos asistentes incluso revelaron haber pagado hasta el triple del precio original de las entradas para no perderse el show.

“DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS WORLD TOUR” EN LIMA

Hasta el cierre de este informe, miles de fanáticos permanecían apostados en los exteriores del Estadio Nacional, muchos de ellos caracterizados con atuendos alusivos a la gira “Debí tirar más fotos World Tour”, en medio de un intenso calor que hoy azota la capital.