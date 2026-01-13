Eddie Fleischman celebra 30 años de matrimonio

Eddie Fleischman, nuevo conductor de “24 Horas Mediodía”, viene celebrando una fecha especial en su vida personal al cumplir 30 años de matrimonio.

El periodista contrajo nupcias con su esposa el 13 de enero de 1996, en una ceremonia realizada en compañía de familiares y amigos, donde ambos se dieron el esperado “sí”.

Según contó el conductor de 24 Horas Mediodía, decidió casarse cuando tenía 30 años, mientras que su esposa tenía 24. Hoy, ambos celebran sus bodas de perla, símbolo de tres décadas de unión.

UNA HOGAR LLENO DE AMOR

Fruto de ese amor, Eddie y su esposa tienen tres hijos, dos varones y una mujer. “Se debe tener mucha comunicación y entender que el matrimonio es un plan de vida”, sostuvo el conductor al reflexionar sobre los años de convivencia que comparten.