24 Horas Edición Domingo

04/01/2026

Cientos de familias disfrutan de la piscina del Club Metropolitano Wiracocha en SJL

Además de la piscina, el club ofrece talleres de natación, fútbol, vóley y la experiencia inmersiva "Ilusiónate".



Como parte del inicio de la temporada de verano 2026, cientos de familias han acudido al Club Metropolitano Wiracocha en San Juan de Lurigancho para disfrutar de su piscina recreativa y la conocida playa artificial.

El Club Metropolitano Wiracocha es un gran espacio recreativo de SERPAR con botes, laguna artificial, juegos, canchas deportivas y parrillas.

Actualmente también cuenta con la experiencia inmersiva "Ilusiónate" (con temática cósmica y marina) y ofrece actividades gratuitas como trotar en la mañana y otros atractivos como minigranjas y un cactario, siendo un destino familiar completo con ingreso peatonal por Av. Próceres y vehicular por Av. Las Maquinarias.

Diversión y seguridad

Para asegurar una visita segura, el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) mantiene protocolos de limpieza, presencia de salvavidas y personal de enfermería en las instalaciones. Se recomienda verificar la disponibilidad de turnos directamente en la boletería del club o a través de las redes sociales oficiales de SERPAR Lima.

Cabe señalar que, además de la piscina, el club ofrece talleres de natación, fútbol, vóley y la experiencia inmersiva "Ilusiónate".


Temas Relacionados: CalorDiversiónLaguna ArtificialPiscinaSjlVerano

También te puede interesar:

BANNER