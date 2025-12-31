Agua Marina vuelve a los escenarios con show virtual por Año Nuevo

Tras más de dos meses de ausencia, la emblemática orquesta musical de cumbia Agua Marina, regresará a los escenarios ofreciendo a sus fanáticos un show virtual para celebrar la llegada del Año Nuevo 2026.

La presentación podrá ser presenciada desde este 31 de diciembre mediante una transmisión en vivo a través del canal oficial de Youtube de la orquesta. El evento está programado a iniciar entre las 10 y 11 de la noche de este miércoles.

REGRESO TRAS ATENTADO

Como se recuerda, la icónica orquesta había anunciado su retiro temporal de los escenarios tras ser víctimas de un atentado a balazos el pasado mes de octubre, durante una presentación en el distrito de Chorrillos.

Producto del ataque armado ocurrido el pasado miércoles 8 de octubre, cuatro integrantes de la agrupación y un vendedor de bebidas terminaron heridos. Afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas que lamentar.