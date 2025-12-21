Melodía navideña peruana emociona al público en evento cultural en Japón

Una presentación de música y danza peruana destacó en un festival navideño realizado en Japón, donde se celebró la diversidad cultural latinoamericana en el marco de las fiestas de fin de año. La intervención, inspirada en una tradicional melodía navideña del Perú, captó la atención del público y generó una respuesta entusiasta entre los asistentes.

El evento reunió a representantes de distintos países de la región, quienes mostraron bailes y expresiones típicas vinculadas a la Navidad. En ese contexto, una pareja de bailarines apareció en escena con vestimenta tradicional del Cusco, fusionando coreografías festivas con una conocida canción del repertorio musical infantil peruano.

La puesta en escena despertó aplausos espontáneos y gestos de emoción entre los presentes, quienes siguieron el ritmo con sonrisas e incluso se animaron a bailar. La reacción del público reflejó el impacto que la música peruana puede generar fuera del país, incluso en escenarios culturales lejanos.

El momento fue registrado en video y compartido posteriormente en TikTok, donde rápidamente se difundió y acumuló numerosos comentarios. Las reacciones resaltan cómo las expresiones culturales del Perú trascienden fronteras y mantienen vigente el espíritu navideño en distintas partes del mundo.