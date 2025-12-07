La “MotoNoel”: Emprendedor convierte su mototaxi en un trineo navideño y es la sensación en VES

Los emprendedores peruanos aprovechan esta campaña navideña con optimismo y adaptabilidad, utilizando cada vez más herramientas tecnológicas para impulsar sus ventas y visibilidad.

Se enfocan en ofrecer productos únicos y artesanales, así como servicios personalizados que responden a la alta demanda de la temporada.

Productos y Emprendimientos Destacados

Los emprendedores ofrecen una variada gama de productos ideales para regalar en estas fiestas, muchos de ellos resaltando la tradición y el talento local, como el caso de la “MotoNoel”.

Una mototaxi 100 porciento navideña recorre las calles de Villa El Salvador, con carrocería tapizada con guirnaldas, estrellas, lazos con detalles dorados y figuras típicas de la navidad, es la sensación.

El responsable de este fenómeno digital en las redes sociales, es Jefferson Castro Silva, un mototaxista con mucho talento que caracterizado como el Grinch recorre las calles haciendo las delicias de grandes y chicos.

Cabe señalar que, vecinos y transeúntes no dudan en tomarse fotos con esta mototaxi viral, que lleva alegría e ilusión sobre todo a los más pequeños de VES.