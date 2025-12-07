Por este fin de semana largo cientos de familias acuden a disfrutar de las playas de Lima

A pocos días de la celebración de la Navidad, los peruanos tenemos otro motivo para celebrar, y es que este lunes 8 y martes 9 de diciembre son feriados nacionales oficiales, lo que conforma el último fin de semana largo de este 2025 que se va.

Estos días de descanso remunerado aplican tanto para el sector público como para el privado, lo que es un plus para celebrar con el sol que ya se presenta desde tempranas horas.

Domingo de playa

Hoy domingo, desde horas de la mañana muchas familias aprovecharon el cálido clima y llegaron a las playas de Lima, para disfrutar de un fin de semana ameno y en familia.

En la playa de Agua Dulce en el distrito de Chorrillos, muchas familias llegaron para disfrutar del sol, el mar y la gastronomía local, con servicios como alquiler de sombrillas, canchas deportivas y paseos en bote.

Cabe señalar que, Agua Dulce es uno de los destinos limeños para un domingo, lleno de vida y actividades en familia.