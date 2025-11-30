Pusieron a bailar a todos: Ejército Peruano realiza una Retreta Dominical en la Plaza de Armas

Esta tarde en la Plaza de Armas de Lima, se vivió una verdadera fiesta para alegría de todos los visitantes y turistas. Los protagonistas los músicos del Ejército Peruano que realizaron una retreta musical como parte de las actividades culturales abiertas al público, con el fin de acercar a las Fuerzas Armadas a la ciudadanía.

Una retreta musical es un concierto público ofrecido por una banda o grupo musical, tradicionalmente una banda militar, en lugares como parques, plazas o paseos.

Estos eventos, que pueden ser nocturnos o diurnos, son una forma de celebración cultural que a menudo incluye una variedad de géneros musicales y a veces danzas folclóricas.

Música y baile en la Plaza de Armas

El evento en la Plaza de Armas, a cargo de la banda de músicos del Ejército, brindó un repertorio variado que incluyó música criolla, cumbia, rock, salsa, y danzas típicas, deleitando a familias, turistas y vecinos del Cercado de Lima.

Cabe señalar que, para conocer las fechas y horarios exactos de las próximas presentaciones, se recomienda consultar las redes sociales oficiales del Ejército del Perú o de la Municipalidad de Lima, donde se anuncian estos eventos culturales con antelación.