Familiares y amigos dan último adiós a Guillermo Rossini en velatorio de Los Jardines de la Paz

El reconocido humorista e imitador peruano Guillermo Rossini falleció el 22 de noviembre a la edad de 93 años. Su deceso fue confirmado por su hijo, Coco Rossini, a través de las redes sociales.

Rossini fue una figura emblemática del humor nacional, conocido por su trabajo en programas de televisión como Risas y Salsa en Panamericana Televisión y, notablemente, como co-conductor del programa radial Los Chistosos donde trabajó hasta su retiro en 2021.

El velorio de Guillermo Rossini se lleva a cabo de manera privada en el velatorio del cementerio Jardines de la Paz, ubicado en el distrito de La Molina, en Lima, Perú.

Despedida en privado

La familia ha decidido realizar la ceremonia en estricto privado, despidiéndolo solo junto a sus amigos y personas más cercanas.

Varias figuras del mundo artístico y cultural peruano se han acercado al lugar desde temprano para rendirle homenaje y dar sus condolencias, como el caso del actor cómico Manolo Rojas, quien recordó todo lo que aprendió del recordado comido, a quien de cariño considera como un familiar y llama de cariño “El Tío Rossini”.