24 Horas Edición Domingo

23/11/2025

Tiene 30 kilos de mariscos: Preparan la Parihuela más grande del mundo en Lambayeque

El evento busca no solo celebrar la identidad y gastronomía local, sino también ingresar al libro de los Récords Guinness.



En Lambayeque, en el distrito de José Leonardo Ortiz se ha preparado con éxito la "Parihuela más grande del mundo", logrando una extensión de 30.85 metros y batiendo su propia marca anterior, trayendo un nuevo récord para nuestro país.

Este evento, conocido como "El Parihuelazo", se lleva a cabo en la plaza cívica del distrito y forma parte de las actividades por el 64º aniversario de creación política del distrito.

La parihuela más grande

Diversos chefs locales e institutos de gastronomía se unieron para hacer posible este reto culinario y la espectacular parihuela es una realidad ya que para su elaboración se utilizaron más de 30 kg de mariscos y 250 kg del pescado conocido como charela, entre otros ingredientes.

Cientos de vecinos y visitantes se congregaron para presenciar esta hazaña y disfrutar de la degustación gratuita de este tradicional plato marino peruano.

Cabe señalar que, el evento busca no solo celebrar la identidad y gastronomía local, sino también ingresar al libro de los Récords Guinness.

 


Temas Relacionados: Comida MarinaLambayequeMariscosParihuelaRecord Guinness

También te puede interesar:

BANNER