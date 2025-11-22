Paracas: hermana de Alejandra Baigorria resultó herida tras accidente vehicular

La joven Thamara Medina, hermana menor de la empresaria y ex chica reality Alejandra Baigorria, resultó con heridas de consideración tras sufrir un accidente vehicular en Paracas.

Según el portal Plus Noticias Pisco, la camioneta en la que viajaba se volcó cuando el conductor intentó evitar chocar contra un tráiler. En la unidad iban en total 6 personas.

Trascendió que la juvenil modelo presenta cortes en el cuero cabelludo y contusiones en distintas partes del cuerpo, por lo que fue evacuada al hospital San Juan de Dios.

SESIÓN FOTOGRÁFICA

Horas antes del accidente vehicular, la muchacha compartió en sus redes sociales que se encontraba en la localidad de Paracas participando de una sesión fotográfica.

Tras el accidente, la joven publicó en su cuenta oficial de Instagram: "¡Estoy bien! Todavía tienen a Thami para rato. Mi papá ya está en camino, ¡gracias por preocuparse!".