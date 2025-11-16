Susy Díaz abraza a Shakira minutos antes de concierto en el Estadio Nacional

Fue una de las privilegiadas de caminar junto a la artista colombiana en su concierto en el Estadio Nacional. La siempre mediática, Susy Díaz participó en la actividad "Camina con la Loba" en el concierto de Shakira en Lima la noche del 15 de noviembre.

La excongresista caminó junto a la cantante y antes le dio un emotivo abrazo antes de que esta subiera al escenario para brindar el primero de los tras recitales que dará en Lima.

Caminando con Shakira

"Camina con la Loba" es una dinámica que Shakira realiza en su gira "Las mujeres ya no lloran", donde un grupo selecto de fans y personalidades locales la acompañan desde el backstage hasta el escenario principal.

Susy Díaz fue elegida por la producción de Shakira tras revisar videos de varias figuras públicas de distintos países.

El encuentro, especialmente el abrazo que Susy le dio a Shakira rompiendo el protocolo, fue captado en video por los asistentes y se volvió rápidamente viral en las redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones.

Cabe señalar que, Susy expresó que para ella era "una bendición de Dios" poder participar junto a la artista colombiana de este evento.