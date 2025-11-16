Domingo con sol: Bañistas adelantan el verano en playas de la Costa Verde

Este domingo de noviembre con un espléndido sol ha llevado a cientos de bañistas a las playas de la Costa Verde, una zona que ofrece una gran variedad de destinos en los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos.

Algunas de las más conocidas son Agua Dulce y La Herradura en Chorrillos, Los Yuyos en Barranco, y La Pampilla y Los Delfines en Miraflores.

Existen opciones para diferentes actividades, desde las más tranquilas como Los Yuyos hasta ideales para surf como Barranquito y Waikiki, y una que cada fin de semana gana más visitantes es la playa las Sombrillas.

Domingo de playa

Desde este lugar, ciento de familias pasan un domingo de sol arena y mar, donde ya adelantan el verano en pleno noviembre.

Cabe señalar que, la playa Las Sombrillas se encuentra en la Costa Verde, en el distrito de Barranco y es conocida por ser un espacio ideal para familias debido a su oleaje tranquilo.