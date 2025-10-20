Natalia Salas revela que su cáncer volvió como metástasis vertebral: "La nueva medicación es una bomba"

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la actriz Natalia Salas conmovió a sus seguidores al revelar que el cáncer que superó hace tres años ha regresado, esta vez con una metástasis en una de sus vértebras.

“Soy muy juiciosa con mis chequeos post cáncer, y felizmente que lo soy. El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte, no?”, escribió en sus redes sociales.

Salas explicó que, tras someterse a una serie de exámenes, los resultados confirmaron la reaparición del cáncer de mama diagnosticado en 2022, el cual “decidió salir a pasear y posarse en una vértebra”.

En las últimas semanas, la artista pasó por una biopsia, radiocirugías y un nuevo tratamiento antihormonal, además de prepararse para una cirugía llamada ooforectomía salpingectomía bilateral, procedimiento en el que se retiran los ovarios y las trompas de Falopio.

“He tenido que dejar proyectos porque el huequito en la vértebra es peligroso. No puedo bailar ni hacer piruetas por ahora. La nueva medicación es una bomba, me tiene con cansancio fuerte y sueño”, compartió la actriz.

A pesar del impacto del diagnóstico, Natalia Salas mantiene una actitud optimista y agradecida con su entorno. “Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”, expresó con valentía.

“Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo. Gracias a Dios tengo seguro. Gracias a Dios tengo la familia y amigas que tengo”, agregó.

Asimismo, aprovechó la fecha para recordar la importancia de los chequeos médicos preventivos y enviar un mensaje de esperanza a quienes enfrentan la misma enfermedad: “No dejen pasar sus controles. La detección temprana puede salvarles la vida”.