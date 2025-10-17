Orquestas rechazan posible toque de queda en Lima Metropolitana

Tras el anuncio del gobierno sobre la implementación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la evaluación de un posible toque de queda en todos los distritos de la capital, diversos grupos y orquestas se pronunciaron rechazando la medida del presidente de transición José Jerí.

Los colectivos indicaron que la restricción de horarios afectaría gravemente al sector que depende del trabajo nocturno, incluyendo artistas, empresarios y otros trabajadores que generan ingresos diariamente. “Estas personas son hombres y mujeres que, con esfuerzo y sacrificio, mantienen viva la economía familiar y contribuyen al desarrollo del país”, señalaron en un comunicado.

Los artistas exhortaron al presidente José Jerí a escuchar a la ciudadanía que trabaja y pidió garantías de seguridad para todos los que ejercen su labor nocturna. “Queremos seguridad, pero también queremos trabajar”, enfatizaron los representantes de diversas orquestas de salsa y cumbia.

ARTISTAS PIDEN SEGURIDAD

El sector cultural y nocturno de la capital pidió al Ejecutivo medidas que permitan garantizar la seguridad ciudadana sin afectar su sustento diario, advirtiendo que un toque de queda estrictamente aplicado podría poner en riesgo a miles de familias que dependen de estas actividades económicas.