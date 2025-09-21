“Daddy Yankee” en Lima: Cantante sorprende a fans peruanos en chifa de la calle Capón

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee fue captado este fin de semana en nuestra capital desatando un gran revuelo entre sus seguidores, que no podían creer, quienes lo abordaron para pedirle fotos y autógrafos.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el reggaetonero se dejó ver en las calles del distrito de Miraflores y el Centro de Lima, donde interactuó con sus seguidores, dedicándoles incluso mensajes religiosos en medio de la euforia.

¿Cuál es la razón de su sorpresiva visita a Perú?

La inesperada llegada del otrora Big Boss del reggaetón a Lima desató euforia y muchas especulaciones sobre su posible participación sorpresa en un concierto importante, pero nada ha sido confirmado.

Cabe señalar que, “Daddy Yankee” es considerado una de las figuras más influyentes del reggaetón a nivel mundial, pero como se sabe dejó su carrera para abrazar la religión cristiana.