Alfredo Barnechea pide votar por el pan con chicharrón: “Somos la mejor cocina del mundo”

En medio de la algarabía que existe por la final del Mundial de desayunos entre Perú y Venezuela, el excandidato a la presidencia, Alfredo Barnechea, quien estuvo en el ojo de la tormenta en las elecciones 2016 por haber rechazado un pan con chicharrón durante su llegada a Cañete, apareció en redes sociales donde pidió apoyar al platillo nacional en el certamen organizado por Ibai.

Barnechea García participó en un video donde se le escucha decir que muchas veces las personas cometen errores, que pueden pagarse muy caro. Además, destacó que la comida peruana es la mejor del planeta.

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo sé de chicharrones. Nos eliminaron del fútbol, perdimos en el Mundial, pero somos los mejores en gastronomía. Somos la mejor cocina en el mundo. El mejor desayuno dominicano es el pan con chicharrón”, menciona.

ACTUALIZACIONES EN LAS VOTACIONES

Este certamen tiene en suspenso a peruanos y venezolanos, quienes buscarán que sus respectivas naciones se impongan en el torneo. En horas de la tarde de este jueves 11 de setiembre, Ibai Llanos compartió la actualización de los votos y reveló que el nuestro país tiene una ligera ventaja.