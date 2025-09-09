¡Sin Bandera vuelve a Perú! Conoce la fecha y el lugar de su presentación

Los seguidores de la balada romántica tienen motivos para ilusionarse: Sin Bandera anunció su regreso a Lima con un espectáculo que formará parte de la gira por sus 25 años de trayectoria. Noel Schajris y Leonel García se reencontrarán con el público peruano en una noche que promete emociones y nostalgia.

La cita está programada para el 28 de marzo de 2026 en el recinto Costa 21, en la Costa Verde, un espacio ideal para recibir a miles de asistentes. El show será parte de la “Eterna Tour”, la gira con la que el dúo conmemora un cuarto de siglo de música y éxitos compartidos con sus fanáticos alrededor del mundo.

Clásicos inolvidables y nuevas canciones

Durante la velada, no faltarán los temas que los convirtieron en referentes de la balada pop en español, como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Que lloro”, “Mientes tan bien” y “Suelta mi mano”. Además, los artistas aprovecharán la ocasión para mostrar avances de su séptimo disco de estudio, que tiene previsto ver la luz a finales de 2025.

El concierto promete ser un repaso por distintas etapas de su carrera, conectando tanto con quienes los siguen desde sus inicios como con nuevas generaciones. Con esta presentación, Sin Bandera reafirma su vigencia en la escena musical y su estrecho vínculo con el público peruano.