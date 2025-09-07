El jugoso Adobo arequipeño es otro desayuno de talla mundial

Su exquisito aroma y su combinación de cautivadores sabores hace que sea otro de los desayunos preferidos de muchos peruanos, nos referimos al “adobo arequipeño” un plato infaltable para todos los que visitan la ‘Ciudad blanca’.

El “adobo arequipeño” es un potaje elaborado a base de carne de cerdo marinada con verduras y especias y se cuece en una olla de barro para darle ese sabor tan particular.

UN DESAYUNO CONTUNDENTE

Cuenta la historia que, el adobo se originó en el siglo XVIII (1700), en el sector de Acequia Alta, en el distrito de Cayma, quince años antes de la fundación de la Ciudad de Arequipa por los españoles.

Cabe señalar que, la tradición ‘characata’ de Arequipa manda que puede comerse como almuerzo, pero también en el desayuno los días domingos, acompañado con pan y café.