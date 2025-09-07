Perú vence a Chile y clasifica a la final del Mundial de Desayunos: ahora enfrentará a Venezuela

Perú es clave y las redes sociales lo saben. Nuestro país clasificó a la final del Mundial de Desayunos organizado por el 'streamer' español Ibai Llanos al obtener una votación récord de casi 10 millones de votos.

El anuncio oficial fue realizado por el youtuber este domingo 7 de septiembre mediante un video donde se confirmó el triunfo del desayuno peruano, que se impuso a Chile en la semifinal del torneo virtual.

Resultados de votación

En el enfrentamiento contra Chile, Perú alcanzó un total de 9.837.000 millones de votos, mientras el país sureño obtuvo 7.837.000 millones de votos. La contabilidad de votos incluyó las tres plataformas digitales de Ibai Llanos en TikTok, Instagram y YouTube.

Venezuela obtuvo 5.531.000 millones de votos frente a los 5.219.000 millones de votos de Bolivia. De esta manera, el pan con chicharrón y los tamales continuarán en la competencia representando a la gastronomía peruana.

Próximo rival de Perú

Perú se enfrentará en la final al desayuno venezolano, que logró imponerse a Bolivia en una votación mucho más ajustada. La final determinará cuál es el desayuno favorito del público en esta competencia internacional organizada por el popular creador de contenido español.