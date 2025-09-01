Dron impacta a Susana Alvarado durante concierto de Corazón Serrano en Chiclayo

La noche de música y baile que ofreció Corazón Serrano en Chiclayo se vio interrumpida por un imprevisto que preocupó a los asistentes. La cantante Susana Alvarado sufrió un accidente en pleno escenario luego de que un dron, utilizado para captar imágenes del espectáculo, descendiera de manera abrupta y se enredara en su cabello. El golpe en el rostro obligó a detener la presentación por algunos minutos.

Auxilio inmediato en el escenario

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo la artista es auxiliada rápidamente por sus compañeras, quienes acudieron de inmediato a socorrerla tras el impacto. El percance generó momentos de tensión entre los fanáticos, que siguieron atentos la situación hasta que se confirmó que la joven intérprete no había sufrido lesiones de gravedad.

Tras recuperarse del susto, Alvarado retomó el concierto y volvió a cantar junto al público chiclayano, que la recibió con aplausos y muestras de apoyo. Su regreso al escenario fue considerado un gesto de profesionalismo y compromiso con sus seguidores.

Ni la agrupación Corazón Serrano ni los organizadores del evento han emitido, hasta el momento, un comunicado oficial sobre el incidente. Asimismo, no se ha precisado si se aplicarán protocolos adicionales de seguridad en futuras presentaciones para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.