Bartola celebra Grammy de Tony y Mimy Succar: "Me siento como si estuviéramos ganando la Eliminatoria"

La cantante criolla Bartola se pronunció tras conocerse la victoria de Tony y Mimy Succar en la última edición de los premios Grammy americanos, que se llevó a cabo este último domingo en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la cantante criolla celebró la victoria de nuestros compatriotas, quienes se consagraron como ganadores de la categoría "Mejor Álbum Tropical Latino".

"Yo me siento como si estuviéramos ganando esas Eliminatorias y entrando al Mundial, igualito me siento. Me estoy preparando, haciendo mi calistenia para estos días que va a hacer show Tony aquí y que nuevamente me ha vuelto a convocar", dijo.

SOBRE TONY SUCCAR

Asimismo, Bartola destacó el gran trabajo que viene realizando Tony Succar, el cual asegura, abrirá las puertas a más músicos peruanos: "Yo felicito a Tony por su esfuerzo maravilloso, por el gran amor a su madre porque le ha podido dar esta satisfacción", sostuvo.