Hasta llegó la Policía: Yiddá Eslava y Julián Zucchi se pelean en la calle y esta sería la razón

Yiddá Eslava y Julián Zucchi fueron captados peleando en la avenida del Ejército, en el distrito de Magdalena.

Internautas dieron a conocer esta información al comunicador Samuel Suárez, quien publicó las imágenes de la pelea a través de su portal ‘Instarándula’.

¿POR QUÉ ESTABAN PELEANDO?

De acuerdo al testimonio de las ‘ratujas’, este incidente se encuentra relacionado con la tenencia de sus hijos.

“Acabo de pasar por Magdalena y estaban Yiddá y Julián peleándose en plena calle por los niños. Julián le decía: ‘Por favor, Yiddá, ya estoy cansado de que no me dejes ver a mis hijos’, mientras ella le gritaba que no se los iba a llevar”, comentó una testigo de lo sucedido al citado medio.

En las imágenes difundidas por los vecinos de Magdalena se observa al actor argentino tratando de entrar al vehículo rojo en donde estarían los menores, algo que trató de impedir Slava al poner su cuerpo en medio.

Según el diario Trome, efectivos policiales llegaron al lugar donde se estaba desarrollando la pelea para poner orden en esta situación.