Paul McCartney ya está en Lima: Fans le dan una cálida bienvenida en su hotel

El ícono de la música británica Paul McCartney arribó a Lima la noche de este jueves, marcando su retorno a Perú luego de una década. Con 82 años y proveniente de Córdoba, Argentina, donde se presentó ante más de 50 mil personas, el músico aterrizó en el Aeropuerto Jorge Chávez y fue trasladado a un hotel en Miraflores, donde pasará el fin de semana antes del concierto. Los fans peruanos, que esperaron diez años para verlo de nuevo en vivo, ya lo recibieron con entusiasmo.

BEATLEMANÍA REVIVE EN LIMA

Desde tempranas horas, decenas de seguidores se congregaron en las afueras del hotel donde McCartney se hospeda, con la esperanza de obtener un saludo o una firma. Algunos fans vistieron trajes que rememoran el emblemático álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mientras que otros amenizaban la espera con covers de The Beatles. La expectativa es alta, y muchos aguardan que el músico pueda darles un saludo personal, en lo que sería una experiencia inolvidable para los fans.

La última vez que el exBeatle visitó Perú fue en 2014, tras un primer concierto en Lima en 2011. En esta ocasión, McCartney llega como parte de su tour Got Back, que lo ha llevado a otros países de Sudamérica como Uruguay, Argentina y Chile. La noticia de su llegada ha despertado una nueva ola de “Beatlemanía” en redes sociales, donde fanáticos de distintas edades comparten la emoción de tenerlo nuevamente en tierras peruanas.

POSIBLE SETLIST: 37 CANCIONES DE TODAS SUS ÉPOCAS

Aunque no se ha confirmado oficialmente, en sus recientes conciertos sudamericanos McCartney ha interpretado un repertorio de 37 canciones, una combinación de clásicos de The Beatles, temas de Wings y éxitos como solista. Esta sería la lista de temas que podría tocar este domingo en el Estadio Nacional:

Can't Buy Me Love (The Beatles)

Junior’s Farm (Wings)

Letting Go (Wings)

Drive My Car (The Beatles)

Got to Get You Into My Life (The Beatles)

Come On to Me

Let Me Roll It (Wings)

Getting Better (The Beatles)

Let ‘Em In (Wings)

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings)

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen a Face (The Beatles)

In Spite of All the Danger (The Quarrymen)

Love Me Do (The Beatles)

Dance Tonight

Blackbird (The Beatles)

Here Today

Now and Then (The Beatles)

Lady Madonna (The Beatles)

Jet (Wings)

Being for the Benefit of Mr. Kite! (The Beatles)

Something (The Beatles)

Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles)

Band on the Run (Wings)

Get Back (The Beatles)

Let It Be (The Beatles)

Live and Let Die (Wings)

Hey Jude (The Beatles)

Encore

I’ve Got a Feeling (The Beatles)

Birthday (The Beatles)

I Saw Her Standing There (The Beatles)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) (The Beatles)

Helter Skelter (The Beatles)

Golden Slumbers (The Beatles)

Carry That Weight (The Beatles)

The End (The Beatles)

Este domingo, miles de personas colmarán el Estadio Nacional para ver en vivo a Paul McCartney y corear juntos éxitos que han trascendido generaciones.