Hijo y nuera de Eva Ayllón habrían denunciado a Natalia Málaga por rayar sus autos

De acuerdo al programa de YouTube 'Puro Floro', se reveló una denuncia presentada por Francisco Ayllón, hijo de la famosa cantante Eva Ayllón, y su esposa Jessica Patricia Zegarra Torres, contra la entrenadora Natalia Málaga. La denuncia, que data de marzo de 2024, acusa a Málaga de haber rayado sus vehículos en el estacionamiento del condominio donde reside Eva Ayllón.

DENUNCIA POR DAÑOS AL PATRIMONIO

Francisco Ayllón denunció que el pasado 7 de marzo, su vehículo sufrió daños cuando Natalia Málaga lo rayó con un objeto punzocortante a la altura de la puerta del copiloto. Los daños fueron valorados en aproximadamente 2000 soles. Según el documento de la denuncia, Francisco logró captar a Málaga en el acto gracias a una cámara de seguridad instalada en su vehículo, la cual registró el momento exacto de su accionar.

La denuncia no solo se basa en este incidente, sino también en acusaciones de daños anteriores, aunque en esas ocasiones no se encontraron pruebas concluyentes. Francisco y su esposa Jessica han señalado que este comportamiento de Málaga no es aislado y que han sido víctimas de ataques similares en otras oportunidades.

AMENAZAS Y CONFRONTACIÓN

El documento de la denuncia también menciona que, tras descubrir los daños, Francisco y Jessica confrontaron a Natalia Málaga, quien supuestamente los amenazó. Esta situación ha generado gran tensión, considerando la relación cercana que la entrenadora tenía con la familia Ayllón.

Jessica Patricia Zegarra Torres, la nuera de Eva Ayllón, también reportó que su vehículo sufrió diez rayones, y que la instalación de una cámara de seguridad en otro auto permitió descubrir que la responsable era nuevamente Natalia Málaga. En 'Puro Floro' se señaló que la pareja ha llevado el video a la fiscalía para que sea revisado como prueba, pero Natalia Málaga se encuentra actualmente fuera del país.