Gerente de MasterLive habla sobre los desafíos de traer a Paul McCartney al Perú

Paul McCartney, ex integrante de la mítica banda The Beatles, regresa a Perú luego de 10 años para un único concierto el próximo domingo 27 de octubre en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial "Got Back".

César Ramos, gerente general de la productora MasterLive, encargada de traer al artista al país, habló acerca de los desafíos y las exigencias del exBeatle para ofrecer un concierto de alta calidad.

"Su equipo técnico es muy exigente para sus conciertos. Si algún proveedor local no tiene lo que el artista necesita, ellos están dispuestos a traerlo para no bajar el estándar de calidad al que están acostumbrados, tal como lo hace en Estados Unidos y Europa. Esa es una de sus principales exigencias", indicó Ramos.

ENTRADAS

Respecto a la venta de entradas, Ramos señaló que estarán disponibles en Teleticket a partir de este viernes 14 de junio desde las 10 de la mañana. "Es una preventa exclusiva; en cuanto se agote, comenzará la venta general. Se espera una gran acogida", recalcó.

Los precios de los boletos para ver a McCartney van desde 99 soles hasta 790 soles, dependiendo de la zona de preferencia de los fans. Según el gerente de MasterLive, estos precios son la mitad de lo que costaron las entradas en su anterior visita al país, hace 10 años.