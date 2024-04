Los Jonas Brothers: Se reportan incidentes en colas para el concierto en San Miguel

En el recinto llamada Costa 21, en la Costa Verde, luego de 14 años los Jonas Brothers regresan a Lima para dar un recital y reencontrarse con sus cientos de fans en suelo peruano.

Los Jonas Brothers darán el tan esperado recital por su fanaticada peruana en el Multiespacio Costa 21, en San Miguel, como parte de su gira ‘Five Albums. One Night. The World Tour’.

Como informamos previamente, debido a la gran expectativa, cientos de fanáticos acamparon en las afueras del recinto y realizaron largas colas desde la madrugada.

Pero durante el ingreso del público al Multiespacio Costa 21, se registraron algunos incidentes ya que los infaltables revendedores de colas, sembraron al caos, complicando el ingreso del público.

Luego de los incidentes, los agentes encargados del evento lograron poner orden y calamar los ánimos por los reclamos por la gente que se “colaban” en la fila de ingreso.