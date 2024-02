Rubí Palomino lista para conquistar la Quinta Vergara en ‘Viña del Mar 2024’

La cantante peruana, Rubí Palomino, será la artista que representará a nuestro país en el evento más importante de Latinoamérica: el Festival de Viña del Mar 2024, que se llevará a cabo en Chile desde el domingo 25 de febrero hasta el 1 de marzo.

En una entrevista exclusiva para 24 Horas Mediodía, la intérprete nacional se mostró muy emocionada por competir en la Quinta Vergara en la categoría de folklore.

“Voy a representar a nuestro país con nuestra esencia. He intentado participar varias veces en Viña y no lo he logrado en la categoría internacional, pero esta vez con el folklore. Intentar es una competición muy difícil porque hay artistas muy preparados”, expresó la artista.

Ruby, también habló acerca de su tema con el cual intentará sorprender a los asistentes del anfiteatro de la Quinta Vergara. El tema musical “Canción para un Planeta Triste”, según la artista, refleja una conexión entre el ser humano y la tierra.

“Es una canción que se vincula entre la Pachamama y el ser humano. Eso es su mensaje llevado a la reflexión sobre el cuidado de la Tierra”, agregó.

CONTRINCANTES

La artista peruana partirá de Perú con destino a Chile este 19 de febrero, una semana antes de que inicie el festival. Ruby Palomino competirá los días 25 y 27 de febrero junto a Ahyre de Argentina, Gardenia de Bolivia, Mariel Mariel de Chile, Yaneth Sandoval de México y Jonathan Chávez de Panamá.

“Pido que nos apoyen tanto a mí como a Alita Peso, quedamos como las dos únicas representantes del Perú”, acotó la artista huancaína.