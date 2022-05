Johnny Depp: Amber Heard afirma en juicio que actor la golpeó

Entre lágrimas, y sollozos, la actriz Amber Heard, testificó contra su ex esposo, Jhonny Depp, acusándolo de violencia doméstica y abuso de estupefacientes.

“¿Porque me acaba de golpear? no quería dejarlo, no quería que esta fuera la realidad”, testificó la actriz, mientras narraba el supuesto hecho de violencia, que habría atravesado durante su matrimonio con el protagonista de la conocida saga Piratas del Caribe.

Tras horas de testimonio, Heard narró sucesos desconocidos de violencia física y psicológica, además del abuso sexual del que habría sido víctima en manos de Depp. “Me abofeteó”, acotó la joven actriz.

Actor solicita el pago de reparación civil

Asimismo, se dio a conocer que el actor habría solicitado 50 millones de dólares como reparación civil a las acusaciones vertidas por la actriz, además de las supuestas difamaciones contadas al juzgado, mientras por su lado, Amber Heard, habría respondido con una contrademanda solicitando 100 millones de dólares, por la misma causa.