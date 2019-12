Maradona tras su desaparición de tres días: “me llevaron los ovnis”

Diego Armando Maradona volvió a ser noticia esta semana al revelar que había sido abducido por unos extraterrestres para justificar su ausencia de casa por varios días por acudir a una fiesta.

"Una vez, con unas copas de más, falte a casa tres días, llegue al cuarto día y dije "me llevaron los ovnis", explicó Maradona entre carcajadas para el medio Líbero.

El exastro argentino no dejó nada a la duda y respondió diversas preguntas sobre su vida personal. Una de ellas fue la edad en la que perdió su virginidad, a lo que respondió "A los trece años, en un sótano con una señora mayor. Yo estaba arriba y ella leyendo un diario".

También el Diez reveló una de sus etapas más oscuras, cuando era preso de las drogas. "cuando yo tomaba farlopa (cocaína) no tenía nada, era un zombi. No la prueben". Después, mandó un mensaje a los jóvenes para evitar el consumo de drogas. “A los chicos les digo no a la droga, no. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia, eso lo aprendí de mi vieja, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido".