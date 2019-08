John Travolta y el baile en su carrera cinematográfica

John Travolta tiene 65 años y no solo es un actor de renombre sino que además es muy recordado por haber realizado los mejores bailes en la historia del cine. Fue el actor protagonista de uno de los musicales más famosos e importantes del cine de Hollywood: “Grease”; y en el papel de Danny Zuko se convirtió en el chico duro del instituto que se enamora durante el verano de Sandy, una chica delicada y sensible.

En esta cinta junto a su compañera de repato, Olivia Newton-John, forma un extraordinario con numerosos bailes y canciones como el clásico “You are the one that I want”.

Travolta saltó a la fama por su interpretación de Tony Manero, un vendedor de pintura, que enseña cómo transformarnos en auténticos bailarines con la llegada del sábado en el film “Fiebre de Sábado por la Noche”.

Luego destacó en otros film donde mostró sus dotes de bailarín, pero en la obra maestra de Tarantino, "Pulp Fiction", la escena de John Travolta y Uma Thurman bailando “You never can tell”, con aires del ocho y medio de Federico Fellini, es de esas escenas que marcan la diferencia entre un thriller común y el verdadero arte a la hora de bailar y Travolta lo sabe.