Conozca la nueva terapia de bailar con sus bebés para combatir el estrés

Una joven madre la atacó la depresión tras tener a su primer hijo, pero ella decidió combatirla con lo que más le gusta: el baile. El baile tiene muchos beneficios para los bebés, físicos, psicológicos y emocionales. No hace falta que sepan andar. Basta con que le sostengas entre tus brazos y te muevas con él, al ritmo de una melodía.

“una etapa bastante complicada porque me la pasaba llorando, me la pasaba triste, me sentía sola, en cambio ahora que he encontrado mamás que sienten lo mismo que yo siento” comentó otra madre que también le pasó lo mismo y ella encontró la solución a sus problemas con divertidos pasos de baile junto a su bebé.

Así nació el llamado baile terapia con bebés, un novedoso método que, aseguran, ayuda a combatir el estrés donde todos los fines de semana un grupo de madres y sus bebés, se reúnen en la ciudad de La Paz, en Bolivia, para practicar las coreografías al ritmo de diferentes géneros musicales.

Con esta practica, los pediatras han quedado sorprendidos con los resultados y han empezado a recomendar la técnica a sus pacientes.