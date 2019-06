Thalía es criticada por peculiar baile publicado en redes sociales

En la grabación se le ve la famosa se le ve bailando al ritmo de la música que suena en el establecimiento, que está prácticamente vacío. Mientras marca los pasos con bolsas en la mano, mira a la cámara y dice: "¡My jam!" ('mi improvisación', en inglés).

Baile que se viralizó en redes y por el cual fue duramente criticada por los cibernautas. Con comentarios como "Así o más estúpida","Ridícula… por llamar atención que ya no tiene","Una cosa es ser 'happy' y otra 'ridícula'", fueron los comentarios de los seguidores. No obstante, también hubo quienes salieron en defensa de Thalía; “valoró lo "divertida que eres”, "No cambies y no hagas caso a los criticones", escribieron sus admiradores.

No es la primera vez que la cantante mexicana causa revuelo en la Red. El pasado noviembre fue objeto de críticas tras descubrirse que estaba haciendo 'playback' durante un concierto en Los Ángeles.