Diez reinas de belleza serán las encargadas de elegir a la próxima Miss Perú

Tras el retiro de la corona a Anyella Grados como Miss Perú 2019 debido al bochornoso video que se viralizó a nivel mundial y que la mostraba evidentemente pasada de copas, la organizadora del concurso Jessica Newton anunció que el jurado para elegir a la nueva representante estará integrado por ex reinas de bellezas, una de ellas es Karen Schwarz, ex miss Perú 2009.

La animadora de televisión reveló que son diez misses a cargo de elegir a la mejor concursante, entre ellas se encuentran Viviana Ribasplata y Adriana Zubiate. Ellas tendrán la responsabilidad de renovar la imagen de la organización a través de la elección de la persona que verdaderamente represente a la mujer peruana.

“Me imagino que en su momento Jessica nos comentará un poco que es lo que ella quiere como la nueva miss ahora cada uno tiene su punto de vista, cada uno eso es lo que más me gusta de trabajar con Jessica porque te permite dar tu punto de vista frente a una candidata porque creo que más allá de ser o no la más bonita hay muchas que le pueden gustar como otras, no creo que tiene que tener la personalidad para representar y llevar esa corona con orgullo” señaló Karen.

También agregó “que más allá de que Anyella Grados haya roto las reglas de la organización al beber en un establecimiento nocturno cuando representaba al país en Rioja, para ella el comportamiento de una reina de belleza depende de la madurez de cada persona”.

Cabe señalar que el nuevo concurso de Miss Perú Mundo 2019 se llevará a cabo en setiembre en conmemoración al “Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama” y el objetivo primordial del evento es que la próxima reina genere conciencia.