Estos fueron los acontecimientos televisivos más vistos en la historia

Política

Hace 2 meses

Fiscal Pérez sustentó pedido de comparecencia en contra de Giuliana Loza

En tanto, la abogada de Keiko Fujimori no se quedaría callada y descartaría la acusación que pesa en su contra. "Jamás he pasado la frontera de lo legal, jamás he cometido ilícito alguno", señaló.