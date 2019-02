Conozca las más extrañas y extremas formas de amor

Hoy 14 de febrero queremos celebrar todas las formas de amor, incluso las más extremas y si usted pensó que solo se puede amar a un ser humano, es porque aún no conoce a Edward Smith, que afirma tener como pareja sentimental, nada menos, que a su auto marca Volkswagen, al cual le a puesto por nombre Vanila.

Ambos llevan una relación de más de treinta años y Edward asegura tener una conexión espiritual con su auto pero confiesa que en ocasiones le ha sido infiel con otros autos ya que el simple hecho de mirarlos le causa una tremenda excitación, los acaricia y llena de besos.

Pero este no es el único caso de amor extremo, ya que tenemos el de Mark, un hombre que disfruta del poliamor junto a sus 15 juguetes inflables. Disfruta con ellos en la piscina, almuerza con ellos, duerme y de vez en cuando sale de paseo con ellos. Mark asegura que sus juguetes son parte de su familia y que no imagina su vida sin ellos.

Otro caso de amor extravagante es el de Davecat, quien tiene como pareja tres guapas muñecas de silicona, llamadas Sindore, Elena y Muriel, las que son las “mujeres” de su vida y quienes lo acompañan a donde el vaya. No sola las viste, las peina, las maquilla y las asea, pero cuando se cansa de una busca a otra para satisfacer sus placeres sexuales.

Aunque su familia no está conforme con la vida que lleva Davecat, él asegura sentirse feliz con ellas, no lo critican, no le ocasionan gastos y siempre están disponibles para él.