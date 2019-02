Conozca a Reymar Perdomo, la voz de los migrantes venezolanos

Hace menos de un año la migrante de origen venezolano, llamada Reymar Perdomo cantaba a cambio de unas monedas en buses abarrotados por las calles de Lima, intentado salir de la crisis que afecta a su nación y para edificar con notas musicales una nueva vida en el Perú. Pero el talento y el esfuerzo tiene sus recompensas y su vida dio un giro cuando escribió un tema musical y lo adaptó al genero reaggae, con una letra que habla de sobre abandonar la patria y de lo duro que es migrar por necesidad.

Los acordes y prosa de la canción llamada "Me Fui" ha emocionado a cientos de venezolanos de una diáspora que se ha extendido por todo el mundo. En "Me Fui" la cantautora relata cómo se marchó de su querida Venezuela con la "cabeza llena de dudas", presionada por su madre, quien insistía en que no había otra forma de que hiciese algo con su vida. La canción, en su versión de estudio, la toca con un ukelele luego de que su cuatro, un instrumento también de cuerda, se rompió mientras cantaba.

En Venezuela, Perdomo trabajaba como profesora de música en una escuela en el estado rural de Guárico y había participado, alguna vez, en un concurso de talentos en televisión en su nación, pero no con mucha fortuna.

Ahora Reymar combina sus actuaciones en la calle con apariciones en conciertos y programas de televisión, ya que su canción es muy solicitada ya que se ha convertido en el himno no oficial de los venezolanos que huyeron de la crisis en su país y luchan a diario por salir adelante.