Robert de Niro deja alentador mensaje a los cocineros peruanos

A su paso por Cusco, Robert De Niro no reparó en elogios a la gastronomía peruana y a los chefs que la difunden por el mundo. El famoso actor, productor y director de cine se rindió ante nuestra gastronomía y a traves de un video elogió y envió un mensaje a nuestros cocineros y destacados cheffs.

“La he pasado muy bien en Perú y simplemente genial. La comida ha sido excelente, realmente fenomenal. he intentado ir a cuanto restaurante he podido” comentó el ganador del Oscar. “Animo a todos ustedes los cocineros peruanos a seguir haciendo cosas geniales, es realmente inspirador. he comido estupendo aquí” agregó.

“Animo a todos ustedes los cocineros peruanos a seguir haciendo cosas geniales , es realmente inspirador. he comido estupendo aquí...gracias a todos en Perú" concluyó su emotivo mensaje.

Cabe destacar que durante su estadía en nuestro país conoció algunos de sus destinos más bellos, el galardonado actor realizó un tour gastronómico que incluyó las ciudades de Lima, Cusco e Iquitos. El popular actor de Hollywood y su hijo llegaron el jueves a tierras amazónicas, donde visitaron la reserva del Pacaya Samiria, también recorrió las aguas del Amazonas y visitó el Centro de Rscate Amazónico (CREA).

Por su puesto también llegó a Machu Picchu y visitó de rincón a rincón la ciudadela inca. En cusco fue declarado huésped ilustre y recibió la llave de la ciudad, entre otros presentes y reconocimientos. Fue precisamente allí donde probó entre tantos platillos la trucha de lago, lomo de alpaca, arroz con pato andino y canelón de quinua.

Cabe indicar que De Niro no solo se lleva el bonito recuerdo de conocer nuestros bellisimos paisajes, también su experiencia culinaria lo impactó de verdad y se declaró amante de la comida peruana.

¿Se llevará también algunos kilos de más?... bueno como dicen… ¡Barriga llena, corazón contento!