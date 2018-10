Sepa qué ciudades en los Estados Unidos pagan por vivir en ellas

¿Quiere viajar al extranjero? o cumplir el sueño Americano y que además, le paguen por vivir allí, no se diga más, tome sus maletas y viaje a estas 6 ciudades, en Estados Unidos. La primera opción cuanta con un clima apacible y campos de vegetación que claman por ser poblados, es Marquette, en kansas y aunque no lo crea la comunidad de esta ciudad, le da tierras gratis a todo aquel, que desee mudarse aquí. El único requisito, es comenzar la construcción, dentro de los primeros 120 días y en un plazo no mayor. a un año.

Otra tentadora alternativa es Baltimore en Maryland, esta hermosa y lujosa ciudad que cuanta con su propio puerto, ofrece facilidades y accesos a viviendas, a todos los nuevos residentes.

Y si acaba de terminar la carrera, pero no encuentra trabajo, en St. Clair Country en Michigan, si lo hará. Si su carrera está dentro de la ingeniería, tecnología, ciencia o matemática, esto es para usted, ya que puede recibir hasta 15 mil dólares mensuales si se muda y trabaja allá. Similar, a lo que te ofrece la ciudad de Hamilton, en Ohio, pero por 5 mil dólares mensuales.

Pero si lo suyo son los negocios, entonces le presentamos North Platte en Nebraska, donde la cámara de comercio de la ciudad ofrece hasta 10 mil dólares a quienes se muden para trabajar.

Y si ninguna de las anteriores eran de su rubro, no se preocupe, en Detroit buscan profesionales de todas las áreas, si se muda y trabaja allá 2 mil 500 dólares, lo esperan.

Con estas opciones solo depende de usted, buscar o no el llamado “Sueño Americano”, eso sí tramite su visa de trabajo y buena suerte.