España: Isabel Preysler presenta su estatua de cera en Museo de Madrid

Un año después de que se le tomaran las medidas a Isabel Preysler, la socialité acudió al Museo de Cera de Madrid, acompañada de su pareja el escritor peruano Mario Vargas Llosa, para descubrir el resultado de su réplica en cera. Ambos llegaron con cuarenta y cinco minutos de retraso, lo que provocó que la prensa estuviera muy nerviosa y la expectación fuera cada vez mayor.

La figura mide 1,70 m, que es la altura exacta de Isabel. Y es que la protagonista de la noche, para que todo fuera lo más realista posible, destacó que el vestido, de la firma Tot- hom, junto con los zapatos y el bolso, eran suyos.

Pero no solo fue ella la que mostró simpatía y gusto por la estatua, ya que su pareja asentía en todo momento cuando se le preguntaba si le gusta o no. “Sí me gusta, sí”, respondía en voz alta.

Tras confesar que no había visto aún la figura, la destapó, descubriendo a una Isabel que podría competir con la original en lo que a juventud se refiere.

“Tengo que mirarla detenidamente para saber qué parecido tiene”, afirmó la madre de Enrique Iglesias.