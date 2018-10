Conozca el secreto de la modelo de 52 años que parece de 25

Su nombre es Candy Lo, una modelo china que asegura haber encontrado el secreto de la juventud eterna. Y es que su apariencia juvenil la ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales, ya que a simple vista parece tener 25 años, pero en realidad tiene 52.

Esta mujer, que además es madre de tres hijos, confiesa que jamás ha utilizado una sola gota de maquillaje, es más, ni siquiera usa jabón para lavarse el rostro, sino que lo hace únicamente con agua de arroz. Su secreto para lucir joven y radiante consiste en dormir más de ocho horas diarias, no desvelarse, no consumir alcohol ni tampoco fumar.

"Mucha gente a veces no me cree cuando le digo que tengo 52 años, dicen que parezco de menos, pero la verdad es que no hay secretos, solo trato de llevar una vida saludable" indica la bella modelo.

La modelo reveló que todos los días realiza ligeras rutinas de ejercicio y luego se da un baño con agua helada. Por supuesto, la alimentación también juega un papel importante en la vida de Candy Lo, además de frutas y verduras, en su dieta prioriza el consumo de pescado fresco.

No come arroz, tampoco carnes rojas ni mucho fideos ni frituras, algo que por supuesto le ha ayudado a mantener una figura bella y radiante.

Sin embargo, muchos dudan de su juventud y creen que esta modelo ha pasado por el quirógrafo, algo que por supuesto ella ha rechazado tajantemente y ha dicho que todo lo suyo es cien por ciento natural.