Cristian Zuárez rompe su silencio y revela presunta infidelidad de Laura Bozzo

La expareja sentimental de la siempre polémica Laura Bozzo, dijo, entre lágrimas, que aún sigue enamorado de la conductora, aunque no retomaría la relación si ella se lo propusiera y que la conductora le fue "infiel". En una entrevista extensa para un programa de espectáculos de la cadena Telemundo, Cristian Zuárez detalló cómo conoció a la “señorita Laura” en el año 2000, indicando que ya desde entonces era conocido con integrante de la agrupación musical “Complot” y no como piensan muchos que tenía un oficio.

"Laura (Bozzo) me propuso trabajar en la televisión con ella, pero le pregunté que qué podía hacer porque no sabía nada acerca del tema. (...) Me dijo que iba a ser su representante",señaló Zuárez.

También indicó que por su labor como representante de la Bozzo nunca existió ningún contrato de por medio.

En otro momento de la entrevista, Zuárez, señaló que él solo era un "accesorio" de Laura y aunque cree que ambos se enamoraron, siente que no "era importante en su vida".

Cuando llegaron al tema de las infidelidades, Cristian indicó que ambos lo fueron, agregando que "se fallaron mutuamente".