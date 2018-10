China: fábrica de muñecas sexuales busca contratar personal

Si usted está buscando trabajo, pero hasta ahora no ha tenido suerte, no se preocupe quizá su destino no esté aquí en el Perú, sino en China. Y es que en ese país, una compañía dedicada a la fabricación de muñecas sexuales se encuentra en búsqueda de trabajadores.

La empresa se llama "Wm Doll" y debido a la alta demanda de estos juguetes ha decidido abrir otra sucursal en la ciudad de Pekín. En total se requieren unos 80 operarios, entre varones y mujeres, que deben cumplir un único requisito: no ser mayores de 35 años.

Cabe indicar que este trabajo está orientado principalmente al proceso de manufactura, es decir, a la fabricación de las muñecas. Entre las funciones está articular los esqueletos metálicos, incorporar la silicona y dar los últimos retoques para que estos juguetes queden listos para su distribución.

El dato más interesante es que la empresa ofrece dos mil dólares mensuales para cada trabajador, además del pago de comisiones si se logra una producción destacable y las labores son seis días a la semana, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero también incluye horarios rotativos de madrugada.

Si ha quedado maravillado con la oferta, mejor empiece a redactar de una vez su currículum no vaya ser que otras personas le ganen el puesto.