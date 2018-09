Estudio revela que el secreto de la felicidad femenina estaría en seguir soltera

Según un estudio se ha revelado que la soltería es lo mejor que le puede pasar a una mujer, al parecer esta información revelaría que que “el secreto de la felicidad femenina” está en no comprometerse con nadie nunca. Y es que para muchas mujeres estar soltera tiene más ventajas de lo que usted se imagina, por ejemplo, no le deberá rendir cuentas a nadie, pero no solo eso.

También podrá salir libremente con quien mejor le parezca y cuantas veces quiera, nadie le dirá nada si pasa horas maquillándose o si se demora en elegir un vestido, o si pasa interminables horas dentro de una tienda sin saber que comprar.

Otra de las ventajas de estar sin pareja es que podrá ahorrar dinero, por si fuera poco, no renegará con nadie ni siquiera discutirá, ya que todas las decisiones corren por su cuenta y si por ahí se equivoca usted misma se disculpará, total nadie es perfecto.

Y lo mejor de todo es que tendrá su cama a su libre disposición para que pueda dormir, si quiere, en forma diagonal o como mejor le plazca.

Así que ya lo sabe, si usted se encuentra sin pareja trate de disfrutar al máximo su tiempo porque bien dice el dicho, estar soltera no significa estar sola.