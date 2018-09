De día policía, de noche modelo: bella oficial causa furor en la calles de Nueva York

Su sola presencia es sinónimo de autoridad y no hay delincuente que se le resista, su nombre es Samantha Sepúlveda, una bella oficial que viene causado furor en las calles de Nueva York. Con 29 años, esta apuesta joven de origen dominicano ha sido catalogada como la policía más sexy de los Estados Unidos, y no es para menos, su escultural figura y su bello rostro no pasan desapercibidos para nadie.

La oficial Sepúlveda se considera una mujer muy ocupada y básicamente porque desarrolla dos trabajos de forma consecutiva, durante el día, se desempeña como policía, patrullando las calles y combatiendo la delincuencia; y por las noches, ella deja el uniforme y su arma de reglamento para ponerse sensuales atuendos y modelar para el lente.

Pese a ser una mujer de éxito, asegura no sentirse plenamente feliz, pues debido al poco tiempo que le queda no ha podido encontrar al amor de su vida, en parte esto es porque prácticamente le dedica todo el día a sus dos trabajos, lo que le impide salir a divertirse y conocer a más personas.

Pero la bella policía no le cierra las puertas al amor y espera que en el momento menos pensado aparezca el hombre que la enamore y a quien no deba arrestar por “robarle” el corazón.