Sepa cuáles son las atracciones naturales más peligrosas del mundo

Las atracciones naturales deberían entretener y fascinar a los visitantes, sin embargo hay algunas que parecen verdaderas trampas mortales para quienes las visitan, en esta nota conoceremos aquellas que más que divertidas podrían considerarse un verdadero peligro. En Hawaii, Queens Bath, es una piscina natural formada en la roca Y es conocida como la piscina de la muerte y las olas la inundan en cuestión de segundos. Es muy frecuentada por turistas y está considerada como un lugar sumamente peligroso. Cabe indicar que en este lugar aunque hay equipos de auxilio, en las zonas más cercanas, varias personas han muerto arrastradas por las olas.

En otro lugar del mundo, en Australia, podemos encontrar los Figure 8 Pools y son unas piscinas poco profundas situadas en una plataforma de roca que se encuentran dentro de un parque nacional, donde hay que caminar casi 4 kilómetros para llegar a estas. En este lugar las fuertes olas rompen en la roca dejando caer a los bañistas y muchos sufren heridas como fracturas de huesos o cortes. Al no haber acceso de emergencia los equipos de rescate, tienen que llegar en helicóptero para atender a los heridos.

Jacobs Well es un pozo de agua cristalina que está conectado a una caverna sub acuática y es una de las principales atracciones de Texas y mide 4 metros de ancho por 10 de profundidad, después continúa otros 40 metros en angulo a través de estrechas cámaras separadas.. Esta atracción es conocida por ser una de las cuevas sub acuaticas mas peligrosas y varios buceadores han muerto intentando explorarla

Por último uno de los lugares mas concurridos en Australia es el Kaiama Blowhole y es un agujero situado en la roca que expulsa agua de forma violenta hasta 25 metros de altura, haciendo de este lugar uno de los más visitados donde al rededor de 600 mil personas la visitan cada año.